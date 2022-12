Non nascondiamoci, in questo periodo dell’anno la voglia d’Inverno è più che mai viva. Il Natale con la neve rappresenta uno dei desideri fanciulleschi per antonomasia. Purtroppo però dovremo scontrarci con la realtà meteo climatica, ovvero con la presenza dell’Alta Pressione.

Sì, perché l’Alta Pressione verrà a trovarci proprio nel corso della settimana natalizia e a quanto pare potrebbe durare più del previsto. Le difficoltà che hanno i modelli nel capire quanto effettivamente durerà derivano dalle complesse manovre atmosferiche, delle quali ci stiamo occupando approfonditamente in vari articoli.

Fatto sta che l’Inverno, nelle prossime due settimane, potrebbe prendersi una pausa. Non una buona notizia, probabilmente si tornerà a parlare di anomalie termiche, di scarsità di precipitazioni, di neve che fonde rapidamente. Tutti argomenti che purtroppo, inutile girarci attorno, abbiamo affrontato spesso e volentieri nel corso degli ultimi inverni.

Bene, quindi come salvarci dall’ennesima stagione invernale priva di normalità? Difficile dirlo. Possiamo soltanto sperare che le proiezioni modellistiche smentiscano il temibile rinforzo del Vortice Polare, o comunque che anche un eventuale rinforzo non vada a inficiare le prospettive che fino ad oggi sembravano ottime.

Ma possiamo anche sperare, mostrare a tutti che la voglia d’Inverno c’è. Anzi, diciamo che più che voglia d’Inverno si avrebbe voglia di un po’ di sana normalità. Perché diciamolo, gli ultimi inverni di normale hanno avuto poco o nulla. Non stiamo parlando del farsi piacere il freddo a tutti i costi, oppure la neve. Diciamo che bisognerebbe sperare nella normalità stagionale.

Perché senza normalità non si va da nessuna parte ed è giusto saperlo. Perché poi ci si porterebbe dietro problemi che andrebbero a ripercuotersi nelle prossime stagioni, in primis durante la Primavera. Quindi, cari lettori, speriamo che il tempo possa mostrarci altri scenari. Non solamente quelli anticiclonici.