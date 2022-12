Nel descrivere l’evento meteo che ha interessato gli Stati Uniti d’America ed il Canada è stato utilizzato in Europa il termine di bomba meteo e di ciclone esplosivo. Una definizione utilizzata ampiamente anche in America, dove è stata esaltate presente in ogni titolo di giornale per rafforzare la prevenzione a questo fenomeno atmosferico così estremo.

Il fenomeno atmosferico che si è verificato propriamente è stato un vero proprio ciclone esplosivo extra tropicale, con un minimo di bassa pressione che si è formato in poche ore, e che ha catalizzato una gigantesca massa d’aria dalle regioni artiche passando poi per il Canada nord-occidentale che notoriamente è assai gelido, per riversare poi il freddo fin sino il Golfo del Messico dove la temperatura si è portata sotto 0 °C. In queste ore il freddo attanaglia anche Miami, dove si stanno registrando temperature assolutamente inusuali.

Dalla foto satellitare noterete il ciclone che si è formato nel Labrador nord-occidentale, e che poi ha trascinato verso sud-est una massa d’aria gelida fino al Golfo del Messico la Florida.

Un fenomeno atmosferico del genere avrebbe gli stessi effetti in Europa? Lo diciamo subito, sarebbero ben differenti, in Europa il freddo molto intenso arriva dalla Siberia, in quanto a nord-ovest abbiamo l’Oceano Atlantico, che peraltro viene mitigato durante la stagione invernale dalla corrente del Golfo. Pertanto, mai e poi mai potrebbe succedere in Europa un evento atmosferico simile con una configurazione delle correnti provenienti da nord-ovest.

Peraltro, in Europa non abbiamo notizia di tempeste di neve con quel vento fortissimo che abbiamo visto negli Stati Uniti, qualcosa del genere può capitare in Scandinavia e in Islanda, in Russia. Non di certo a latitudini inferiori come quelle di Buffalo, della parte centrale del Nord America che si trova latitudini simili a quelle della Sicilia, dove la temperatura come caso del Texas settentrionale è scesa sotto i -20 °C.