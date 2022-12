I modelli matematici di previsione non sono perfettamente allineati per tracciare le linee di tendenza per la prossima settimana. Come abbiamo descritto gli scorsi giorni, in Europa c’è una sorta di ribollire di differenti masse d’aria. Inoltre, abbiamo un blocco anticiclonico in Groenlandia, un altro blocco anticiclonico verso la Russia europea, con la roccaforte oltre gli Urali dove staziona il gelo russo siberiano che si sta sensibilmente raffreddando.

Poi c’è un indice di comportamento del clima che favorisce il traghettamento delle perturbazioni verso il Mediterraneo l’Italia. Indice, peraltro particolarmente favorevole al maltempo come lo succedeva da vari inverni.

Il blocco anticiclonico groenlandese si è temporaneamente separato da quello scandinavo, quest’ultimo si è in parte attenuato, e favorisce la discesa di aria fredda dalle regioni polari verso l’Europa. Ciò tenderà ad aumentare di intensità nelle prossime due settimane, quando ormai saremo alla vigilia del periodo natalizio.

Stavolta anche l’Italia vedrà un raffreddamento dell’aria, in quanto giungeranno correnti settentrionali che si alterneranno a quelle più miti richiamate dalle aree di bassa pressione in transito. Non succedeva da oltre un decennio che in Italia ci fosse aria così fredda nel periodo antecedente il Natale. Per trovare una situazione che può avere alcune somiglianze dobbiamo andare addirittura al dicembre del 2009. Attenzione, preferiamo sempre non fare paragoni col passato, perché il meteo mai si ripete. Perciò evitiamo i confronti del tipo allora c’era questo o quell’altro.

Qui parliamo del fatto che per circa 15 anni, nel periodo precedente Natale, non ha mai fatto particolarmente freddo, e soprattutto il freddo non è stato così massiccio in Europa come lo si prevede già da parecchio tempo. Ed ecco che quindi questo mese di dicembre potrebbe portare le temperature, in una veduta d’insieme, prossime alla media in Europa, anche se la parte mediterranea continuò avere anomalie positive ancora per qualche giorno. Oltretutto, questa parte del continente non sembra essere presa particolarmente di mira, per ora dalle ondate di freddo.

Va anche sottolineato che in Europa non fa così freddo, e che le temperature sono tutto sommato invernali. Non ci siamo quasi accorti del passaggio di stagione, dopo un ottobre molto mite e un novembre con temperature molto sopra la media, e l’autunno in varie regioni sembra quasi non essere giunto, dato che ancora cadono le foglie persino nelle regioni del Nord Italia, dove le temperature sono scese di recente.

Il Natale si annuncia quindi più freddo rispetto alle abitudini degli ultimi anni, con temperature che potrebbero essere anche sotto la media in Italia o parte di essa. A questo punto sarà sufficiente il transito di una perturbazione anche nelle regioni del Nord Italia per vedere la neve, che potrebbe questo punto cadere in pianura diffusamente. E sì, ci troviamo proprio in una situazione meteo che potrebbe darci un raro Natale con la neve.

Il Natale con la neve in Italia è un fenomeno piuttosto raro, cercando nelle cronache del meteo del passato lo troviamo poche volte. Infatti, in Italia i mesi rigidi con anche le ondate di freddo sono soprattutto gennaio e febbraio. Peraltro, assai più spesso le ondate di gelo o freddo giungono da Capodanno in poi, difficilmente Natale, quando prevalgono climi più miti e persino con poco maltempo.

Insomma, dopo 15 anni potremmo vedere basse temperature, e a differenza del 2009, la settimana di Natale potrebbe non avere una mitigazione del clima, perché c’è un eccesso d’aria fredda che si andrà a stabilire in Europa e sempre più verso sud.

Perciò, il Natale con la neve su alcune località quest’anno potrebbe essere cosa realizzabile. Ma qui andiamo su proiezioni meteo climatiche davvero a lungo termine, il nostro è un semplice editoriale dove ragioniamo su base scientifica osservando i modelli matematici e altri dati, su che cosa potrebbe succedere. Perciò, è necessario avere pazienza per conoscere che tempo farà verso Natale.

Vi ricordiamo che la nostra analisi presente in questo articolo non è una previsione meteo.

E allora vi lasciamo con alcuni video del dicembre 2009, quando si ebbero nella settimana di Natale forti nevicate su molte aree delle regioni del Nord Italia. Fu un semibianco Natale, perché proprio dalla vigilia la temperatura non fu invernale in molte aree italiane, per la forte sciroccata richiamata da una intensa perturbazione atmosferica. Successivamente però tornò il freddo.