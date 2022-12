Alta Pressione, punto. Questo il piatto forte dei prossimi 10 giorni. Non più una settimana, quindi, la durata si allunga. A dirlo sono i modelli previsionali, sempre più convinti del trend meteo climatico ipotizzato tempo addietro.

Il dominio anticiclonico rischia di continuare anche a inizio gennaio, perché se è vero che il Vortice Polare è in rinforzo è altrettanto verso che la sua influenza potrebbe condizionare l’intera stagione. Inutile nasconderlo, le prospettive anticicloniche – ipotizzate dai modelli stagionali – si stanno pian piano materializzando.

Ci piacerebbe parlare d’altro, magari di freddo, neve, piogge, ma basterebbe anche un po’ di sana normalità. Perché di normale, in vista, c’è davvero poco.

In primis le temperature, che schizzeranno all’insù rischiando di consegnarci anomalie termiche pesantissime. Magari non ovunque, certo, ma su gran parte d’Italia sarà un Natale – forse anche un Capodanno – davvero poco invernale.

Poi ci sarà l’argomento siccità, che potrebbe farsi stringente tra non molto. Diciamo che la prima metà di dicembre ha proposto piogge consistenti in varie zone d’Italia, ma non dobbiamo dimenticarci che si arrivava da un Autunno davvero poco gratificante. In molti, probabilmente, avranno già scordato le maniche corte sino ai primi di novembre. Così come si saranno scordati delle piogge, praticamente assenti dalla scorsa Primavera.

Certo, non mancano le eccezioni ma il bilancio dev’essere generale e parlando dell’Italia intera è poco lusinghiero. Di chi la colpa di tutto ciò non sta a noi dirlo, così come non sta a noi dirvi che la colpa di un Inverno in bilico è di questa o quella dinamica. Possiamo fare analisi e provare a capire, il resto sono soltanto chiacchiere.