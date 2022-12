E’ successo in passato, succederà in futuro. Magari non subito, magari subito. Chi può dirlo. Certi eventi sono imprevedibili, possono lasciare di stucco proprio perché nella loro imprevedibilità confermano l’assoluta imprevedibilità dell’atmosfera.

Abbiamo una marea di strumenti tecnologici, senz’altro, ma anche il più sofisticato può andare in crisi. Prevedere un sistema caotico è impossibile. Ci si può provare, certo, ma ricordiamoci che sono pur sempre linee di tendenza.

Gelicidio avvenuto qualche giorno fa vicino a Genova

Dal canale YouTube di Local Team sempre presenti nel territorio

Se la tecnologia ha fatto passi da gigante, l’atmosfera è sempre un passo avanti. Quindi, al di là delle mere proiezioni modellistiche, lasciamo che le dinamiche atmosferiche facciano il loro lavoro. C’è un eccesso? Bene, prima o poi l’anomalia derivante verrà ripianata. Se farà troppo caldo, per anni e anni, state pur tranquilli che in futuro avremo inverni sempre più freddi.

Lo dicono gli scienziati, non siamo noi a sostenerlo. E ci crediamo, d’altronde ne abbiamo riprova quasi giornalmente. Al troppo caldo dell’Estate si contrappongono le alluvioni autunnali. O magari le tremende grandinate, che fino a qualche anno fa rappresentavano l’eccezione. Non certo la regola.

Dovremo abituarci, c’è poco da fare. Abituarci agli eccessi, perché difficilmente termineranno. Almeno non subito. Tra gli eccessi, sappiatelo, ci saranno anche le ondate di gelo. Perché prima o poi torneranno e chissà che non sia già quest’anno. In molti ricorderanno annate storiche, perché vissute o magari raccontate.

L’85 ad esempio, o il 2012. Sono gli esempi più recenti, nel mezzo vi sono stati altri episodi eclatanti. Viene in mente il 1999, piuttosto che il 2015. Ecco, stiamo parlando di eventi inizialmente imprevedibili, ma che nonostante il riscaldamento globale imperante furono in grado di entrare nella storia.

Tranquilli, perché l’Inverno prima o poi tornerà a fare l’Inverno, la Primavera la Primavera, l’Estate l’Estate, l’Autunno l’Autunno.