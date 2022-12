Tutti a chiedersi, come sempre, se l’Alta Pressione ha intenzione di mettere solide fondamenta sul Mediterraneo. Non potrebbe essere altrimenti, visto e considerato che vari elementi meteo climatici sembrano voler puntare in quella direzione.

Mai come in questo momento è opportuno mantenere la calma. Non diamo tutto per scontato, sarebbe un grosso errore. Anche perché, lo sa bene chi quotidianamente osserva le proiezioni modellistiche, l’estremo volubilità dei centri di calcolo internazionali ci porta ad essere prudenti.

Mantenere un certo equilibrio vuol dire analizzare le proiezioni modellistiche con distacco, senza farsi prendere troppo dalle emozioni. Sia che piaccia il freddo, sia che piaccia il bel tempo. Diciamo che come sempre si dovrebbe capire che l’anormalità non fa bene, per questo motivo dobbiamo sperare di scongiurare la permanenza dell’Alta Pressione.

Avremo temperature abbondantemente superiori alle medie stagionali e non è un bene. In alcune regioni, nei prossimi giorni, sembrerà primavera. Diteci voi se questo è normale.

Però l’Inverno potrebbe avere in serbo grandi sorprese. Sì, proprio così, non tutto è perduto. Perché a dispetto di proiezioni meteo climatiche stagionali di un certo tipo, l’evento freddo potrebbe arrivare. Potrebbe arrivare qualora il Vortice Polare non dovesse riuscire a prendere il sopravvento, perché a quel punto andrebbe incontro a disturbi di notevole portata.

Diciamo che tra gennaio e febbraio potrebbero verificarsi dei periodi molti freddi, se non persino gelidi. In tal senso crediamo che l’episodio rilevante ci possa essere ed ecco che la proposta indecente invernale diverrebbe realtà. Non trascuriamo questi elementi, perché sarebbe un grandissimo errore.