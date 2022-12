La neve a Natale, o comunque durante il periodo natalizio, rappresenta uno dei più bei sogni che si possano fare. Gli scenari invernali dei più bei film natalizi, chissà perché, rappresentano un must delle festività. Eppure si sa, alle nostre latitudini le condizioni meteo climatiche spesso e volentieri sono di ben altro tenore.

Siamo sul Mediterraneo, circondati dal mare, non dobbiamo mai scordarlo. Poi sì, ci sono le Alpi, l’Appennino e più in generale le montagne. Lassù, spesso e volentieri, certi scenari si propongono costantemente o comunque con una certa frequenza.

A bassa quota è tutta un’altra storia. Affinché possa nevicare in pianura, ma anche in collina, ancor più chiaramente sulle coste, v’à necessità di particolari configurazioni atmosferiche. Chissà, magari sarà questo l’anno buono. Non abbiamo la sfera di cristallo, sia chiaro, però possiamo dirvi che a livello atmosferico si stanno gettando le basi per movimenti particolari.

Le Alte Pressioni potrebbero continuare a prediligere le spinte meridiane, portandosi verso nord, così facendo andrebbero a sostenere irruzioni fredde verso sud. Per un coinvolgimento dell’Italia dovremo eventualmente valutare tutta una serie di elementi, ma l’importante è che l’impianto circolatorio si disponga in modo tale da facilitare la discesa di masse d’aria fredda.

Che poi sia artica o continentale (proveniente da est) poco importa. Ciò che conta è portare a casa il risultato e se il Vortice Polare lo permetterà la vittoria potrebbe arrivare.

Da giorni, infatti, le mappe che studiano il comportamento dell’atmosfera ci dicono che il Vortice Polare sarà debole e che ciò potrebbe tradursi in manovre invernali importanti. Sarà a Natale? Sarà a Capodanno? Sarà all’Epifania? Vedremo. Diciamo che si stanno gettando le basi già in questi giorni, tant’è che mezza Europa sta affrontando un’ondata di freddo che dovrebbe protrarsi per giorni.

Poi, nelle prossime settimane, il lavoro ai fianchi del Vortice Polare potrebbe produrre nuove situazioni nevose. Magari anche alle nostre latitudini, magari anche in Italia.