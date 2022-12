Il Centro Meteo Europeo ha aggiornato le previsioni con validità mensili, mostrando aspetti molto interessanti per imbastire analisi e discussioni. Le prospettive darebbero per l’Italia temperature mediamente nella media (parliamo di un mese intero), quindi con prospettive di un clima invernale, in linea con i valori tipici del periodo, e già questa è una buona notizia di questi tempi, inoltre sono attese precipitazioni molto sopra la norma.

Per altro, la parte centrale e occidentale della Valle Padana potrebbe avere temperature sotto la media sino a circa 2 gradi.

Una tale prospetta concorderebbe con la tesi di neve in pianura per il Nord Italia, ma queste sono indicazioni in una visione d’insieme, e non sono da considerare come bollettini meteo su scala locale, ove giorno per giorno, concorrono vai fattori per influenzare il tempo. Però, con un mix di temperature nella media o sotto la norma, precipitazioni superiori alla media conducono ad aumentare sensibilmente la possibilità di avere neve anche in pianura nelle regioni settentrionali. Questo però verso la metà mese di dicembre.

Le ultime elaborazioni dei modelli matematici concorrono a confermare la previsione climatica.

Avremo un bianco Natale? Un Natale sotto la neve e un fenomeno molto raro in Italia, quantomeno alle basse quote. Abbiamo avuto in passato diversi eventi meteo con la neve per Santo Stefano, ovvero dal 26 dicembre, ma appena una manciata, in un secolo, il 25, giorno di Natale.

Per nei giorni precedenti, la neve è caduta varie volte. Un evento meteo rilevante avvenne nel 2009. Il 22 dicembre 2009, da giorni la Pianura Padana e il Nord Italia si trovavano investiti da temperature molto basse, con gelo anche di giorno. Nei giorni precedenti c’erano state anche delle deboli nevicate, ed in Val Padana il paesaggio appariva da giorni siberiano.

La neve cadde in tutta la Valle Padana, le Alpi, mentre bufere si ebbero nelle coste adriatiche, in Appennino. La temperatura crollò verso il basso. Cadde la neve sulle pianure della Toscana.

Il freddo interessava l’Europa. Il 18 Dicembre la temperatura non salì oltre i -10°C di massima in città come Berlino, Praga e Varsavia. Tormente di neve interessavano Londra e Dublino. La mattina del 18 Dicembre si registrarono temperature minime di -2°C a Trieste, -8°C a Verona e Cuneo (qui massima di -4°C), -22,9°C a Trepalle, -27°C a Marcesina, in Veneto, -23°C al Passo Cimabanche, -16°C a Cortina e -20°C a Dobbiaco.

Ma fu la mattina del 20 Dicembre ad essere il giorno più freddo: si registrarono paragonabili, e addirittura superano più rigide persino del Gennaio 1985.

Ecco alcuni valori: -10,3°C ad Udine, record storico di dicembre, così come i -12,2°C raggiunti a Pontremoli (MS), ma si toccarono -22,8°C ad Asiago, -28,9°C a Marcesina, -21,5°C a Trepalle, -11,6°C a Modena Ovest, -14°C a Verona (record di Dicembre), -13°C a Torino Caselle. In Toscana si raggiunsero -19°C a Monterchi e -18°C a Sandepolcro (AR), in Emilia -17°C ad Ostia Parmense, -16°C a Sesto Imolese. Ma è in Friuli che si raggiunsero le minime record degli ultimi 70 anni, tornando indietro addirittura al Febbraio del 1929. -18,8°C si registrano infatti a Palazzolo, -17,3°C a Cervignano, -16,4°C a Gradisca, -15,5°C a San Vito in Tagliamento.

In breve: l’ondata di freddo iniziò l’11 dicembre, e assunte caratteristiche importanti il 19. Insomma, fu un periodo molto rigido in quasi tutta l’Italia per essere in dicembre.

Se nei giorni precedenti la neve aveva fatto comparsa in molte regioni d’Italia, per i giorni precedenti il Natale era atteso un fortissimo aumento della temperatura e maltempo.

Le previsioni meteo da qualche giorno davano peggioramento delle condizioni meteo per il 22 dicembre, e man mano che si avvicinava l’evento questo appariva sempre più probabile, peraltro con temperature negative, ovvero sottozero, nel settore centro occidentale padano. L’aria in arrivo era mitissima, scalzò in poche ore il freddo al suolo nel settore orientale padano, e il peggioramento giunse con la pioggia sino a quote non più basse nel Nord Est e le Alpi orientali.

Le prime nevicate iniziano a cadere nella tarda mattinata del 22 dicembre 2009 sul basso Piemonte e l’entroterra di Genova, per poi raggiungere Torino e Milano.

A Milano fu un delirio. Il TG3 regionale, a voce del comune di Milano chiese alle 14:00 di chiudere gli uffici, di tornare tutti a casa perché la tormenta di neve avrebbe creato enormi disagi. D’altronde la temperatura era sottozero, e quindi la neve avrebbe fatto presa ovunque nell’asfalto e marciapiedi.

A Milano iniziò subito dopo la bufera di neve, e per tutta la nevicata con circa 30 cm al suolo di neve soffice e polverosa, la temperatura rimase sottosoglia 0 °C.

La grande nevicata causò disagi immani tutti coloro che si trovavano in auto. Le strade della metropoli e dell’hinterland erano invase gli automobilisti in panne. Taluni tornarono a casa dopo circa 10 ore di coda e sotto una tormenta di neve che non aveva fine.

Ma la temperatura in quota stava salendo rapidamente mentre giungeva una nuova perturbazione. Iniziarono gli avvisi meteo del rischio di pioggia che gela, un fenomeno meteo chiamato gelicidio.

Il gelicidio, ovvero la pioggia che ghiaccia al suolo succede perché la temperatura è tra 0 °C sotto tale valore, quindi le gocce di pioggia ghiacciano al suolo e sugli oggetti. E un fenomeno meteo pericoloso per la circolazione stradale e per i pedoni. Se cade intenso, danneggia la vegetazione, causa blackout per la rottura dei cavi elettrici.

È un fenomeno raro in Italia, ma ben più frequente nel Nord America.

Un raro e intenso gelicidio interessò la città di Genova. Dopo le nevicate, i maggiori disagi furono causati da questo fenomeno meteo. Così nell’antivigilia di Natale gran parte del traffico ferroviario del Nord Italia la mattina del 23 era bloccato. Nel frattempo gli aeroporti continuavano rimanere chiusi su molte città del Nord Italia, con i passeggeri affluiti in massa per il Natale ormai imminente accampati negli aeroporti in attesa del loro volo. Fu una situazione di vera emergenza quella di quei giorni precedenti il Natale, a cui seguì una pioggia battente, a tratti torrenziale con temperature appena sopra 0 °C in pianura al Nord Italia, ma il freddo non era finito.

Fu un evento meteo straordinario quello descritto perché avvenuto prima di Natale. Ma nemmeno allora si ebbe un bianco Natale, ovvero con una nevicata, anche se il paesaggio natalizio era comunque colorato di bianco in tante località.

Da allora sono trascorsi 13 anni, un tempo limitato, i cambiamenti climatici non possono aver influito così tanto da annullare la replica di fenomeni atmosferici analoghi. Quel fenomeno atmosferico eccezionale era venuto solo per la combinazione di due masse d’aria, quella fredda affluita da est, e quella umida e molto mite che veniva richiamata da una profonda area di bassa pressione con annesse diverse perturbazioni atmosferiche.

Una configurazione delle correnti atmosferiche generali che ha fortissime similitudini con quelle previste dai super calcolatori per questo dicembre 2022.

Quest’anno ci sono probabilità che fenomeni di questa tipologia si replichi non ci sono certezze, e ciò non va mai eluso. Alla fine del 2009 l’Italia si trovava alla vigilia di una nuova ondata di freddo, niente di eccezionale.

Inutile girarci attorno però, il clima è cambiato, ma i cambiamenti climatici determinano eccessi meteo, fenomeni atmosferici più intensi e acuti, comprese le ondate di freddo.

Tutto questo narrare ci porta di nuovo a quella proiezione detta prima che vede per dicembre temperature in diminuzione in Italia e precipitazioni sopra la media, un presupposto per avere nevicate abbondanti sui rilievi e forse anche in pianura soprattutto sulle regioni settentrionali italiane. Non sappiamo se poi succederà qualcosa di rilevante, ma sulla carta l’evoluzione meteo è tra le più favorevoli per avere la neve in pianura dal 2009 ad oggi per dicembre.