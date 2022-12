Mite o freddo? Domanda lecita, anzi domandare è lecito. Perché ci risiamo, stiamo di nuovo registrando un rinforzo dell’Alta Pressione che determina un innalzamento delle temperature e una scomparsa di quelle nubi che ultimamente si sono riaffacciate in alcune aree del Paese.

Alta Pressione che, guarda un po’, sarà pienamente africana e che pertanto ripristinerà condizioni meteo climatiche tipicamente primaverili. Anzi, diciamola tutta, in alcune regione sarà Primavera inoltrata. Pensate, la colonnina di mercurio potrebbe ripresentarsi a quota 24-25°C in Sardegna, in Sicilia e qualche località del Sud Italia.

Gennaio, quindi, esordirà come peggio non potrebbe. Sì, perché lo ripetiamo: possono piacere il sole e le temperature gradevoli, ma a gennaio non è mai un bene.

Poi però, verso l’Epifania, ecco il cambiamento. Ormai lo presentano un po’ tutti i modelli previsionali e questo è un dato di fatto. Se sarà più o meno incisivo lo vedremo, di certo avremo un abbassamento del fronte polare e un’Alta Pressione che sarà costretta a difendersi. In alcune proiezioni osserviamo uno spostamento verso ovest e se così fosse le perturbazioni polari potrebbero insinuarsi sul Mediterraneo.

Se così fosse, chiaramente, l’Inverno avrebbe finalmente modo di farsi apprezzare anche in Italia. Soprattutto farsi apprezzare in quelle regioni dove fino a questo momento non s’è visto affatto.

Altro elemento da considerare: sarà una vera e propria svolta stagionale? Ci stiamo ragionando, in tal senso arrivano delle novità dall’atmosfera e in particolare dal Vortice Polare. Novità che andremo ad analizzare insieme in un apposito approfondimento, al momento quel che possiamo anticiparvi è che molto probabilmente potrebbero esserci clamorose novità nella seconda metà di gennaio. Che poi, a pensarci bene, è quella che dà il via al periodo dell’anno più propizio alle nevicate.

Qualcosa sta cambiando e potrebbe essere un cambiamento definitivo, clamoroso, un cambiamento in grado di sovvertire le sorti di una stagione che sembravano già incise sulla pietra.