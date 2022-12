L’Alta Pressione invernale non è ovunque apportatrice di sole e quindi giornate splendide. Quest’anno Ci sono anche varie complicazioni di cui tener conto. Innanzitutto, la temperatura dei mari attorno all’Italia è ben superiore alla media tipica di questo periodo dell’anno, mentre l’aria che affluisce da nord e più fredda. Questo genera addensamenti nuvolosi causati dai contrasti termici che condensano l’aria umida in umidità vapore acqueo.

Durante il prossimo periodo di Alta Pressione non avremo bel tempo ovunque. Nelle regioni del Nord Italia, essenzialmente nelle pianure, si formeranno nebbie anche dense e farà freddo con temperature prossime alle medie tipiche del periodo. Questo periodo dell’anno è quello con il massimo picco delle inversioni termiche. Questo fenomeno fa stazionare l’aria fredda nelle bassure, quindi in pianura e nelle vallate. Inoltre, la morfologia del territorio e soprattutto l’Alta Pressione riducono sensibilmente la ventilazione (l’Alta Pressione comprimere l’aria nei bassi strati atmosferici), perciò si avranno solo modestissimi ricambi d’aria che consentiranno all’aria fredda di permanere in loco a lungo tempo.

Un altro rovescio della medaglia dovuto ad Alta Pressione è che assieme all’elevato tasso di umidità ci sarà anche una crescita degli agenti inquinanti, e quindi dallo smog.

Nel resto d’Italia il tempo sarà generalmente molto migliore con l’Alta Pressione, ma l’elevata umidità dell’aria proveniente dai mari favorirà addensamenti nuvolosi soprattutto in prossimità delle coste. Perciò il tempo non sarà bello in tutta Italia.

Il bel tempo, invece si troverà in montagna, dove per alcuni giorni la temperatura si porterà ben sopra la media tipica di questo periodo dell’anno. Inoltre, nelle Alpi l’abbondante innevamento sarà mantenuto nonostante le temperature in aumento dal basso tasso di umidità e dalla radiazione solare ai minimi annuali.

Perciò bel tempo con l’Alta Pressione c’è da aspettarsi soprattutto che non pioverà e nevicherà. Però, qualche nube proveniente da ovest si addenserà tra la Liguria e le coste tirreniche e qualche pioggia potrebbe manifestarsi ancora. D’altronde questo è il meteo invernale.