Sogni? Speranze? Desideri? O magari false speranze? Chi lo sa, fatto sta che c’è una gran voglia d’Inverno e il desiderio di un bianco Natale è già archiviato.

La delusione di tanti si percepisce, inutile negarlo. Non c’erano grandi pretese, soltanto un po’ di normalità. Ma così non sarà. La normalità meteo climatica è rimandata a data da destinarsi, la speranza è che qualcosa possa cambiare a ridosso di Capodanno ma in questo momento – carte alla mano – è difficile fare ipotesi.

L’ipotesi che potrebbe realizzarsi con maggiore facilità è la solita: Alta Pressione. Una famosa pubblicità recitava: ti piace vincere facile. Beh, da diversi anni a questa parte quanto si ipotizza l’Alta Pressione c’è quasi la matematica certezza di non sbagliare. Il resto sono scommesse, c’è poco da fare.

Scommettere sull’Inverno, ultimamente, significa perdere. Ma non è detto. Non abbiamo la sfera di cristallo, lo abbiamo scritto più e più volte e non ci stancheremo mai di ripeterlo. Benché la tecnologia abbia fatto passi da gigante, in termini di affidabilità previsionale, non è mai detta l’ultima parola.

Se è vero che l’atmosfera è un sistema caotico la sorpresa è sempre dietro l’angolo. Che poi vada come vada, l’importante è essere qui, con voi, a commentare ciò che accade. Si dice che comunque vada sarà un successo, non in questo caso. Se l’Inverno non farà l’Inverno sarà un insuccesso c’è poco da fare.

I problemi che si porterebbe dietro una stagione invernale anomala sarebbero enormi, anche perché piove negli ultimi anni piove male, nevica poco, spesso e volentieri prevale il caldo anomalo.

Se sarà l’Inverno del gelo, ma più semplicemente del freddo e della neve, lo sapremo tra non molto. La partita atmosferica si sta giocando in questi giorni, per sapere il risultato non dovremo attendere troppo.