Le previsioni meteo climatiche sono eccellenti per l’innevamento in montagna quest’anno. Tanta neve su tutte le località sciistiche alpine viene prevista dai vari modelli matematici. E le nevicate sono già iniziate, e proseguiranno con precipitazioni che questa settimana diventeranno abbondanti.

E le ultime proiezioni indicano neve ancor più abbondante nella settimana successiva, con maltempo probabilmente anche verso il periodo natalizio, con tanta neve e temperature allineate probabilmente verso le medie tipiche della stagione.

Tra la quota 1500 m e 2000 m il manto nevoso sarà perfetto, con quantitativi che oscilleranno dai 100 cm agli oltre 200 cm al suolo per Natale. Insomma, una siffatto manto bianco si profila per le Alpi, con un periodo estremamente favorevole per tutti coloro che svolgeranno attività sportiva sulla neve.

Quindi ci sono buone notizie, anzi direi ottime, per tutti coloro che svolgono attività ricettiva nelle località alpine, con la quasi certa possibilità di avere il pienone. E le previsioni sono ottime anche per gennaio, con tanta neve e temperature rigide, favorevoli alla conservazione del manto nevoso in perfetto stato, peraltro periodicamente risollevato da ulteriori cadute di neve.

Quest’anno potrebbe essere molto migliore rispetto all’inverno 2020-2021, quando si ebbero forti nevicate sull’arco alpino; infatti, la neve è già iniziata a cadere, mentre allora ci furono delle nevicate nel periodo appena precedente l’Immacolata, ma quest’anno sono già iniziate. Inoltre, sono previste abbondanti nevicate e temperature abbastanza basse. Ancora, sembrerebbero esserci buone possibilità di gran neve anche per gennaio.

Le basse temperature favoriranno neve anche a quote molto molto basse; difatti, le ultime elaborazioni danno neve anche in pianura per le regioni settentrionali.

Se si pensa che questa sia normalità climatica, forse non lo è più essendo cambiato il clima, però la neve fa parte di quel costume climatico che un tempo era la normalità durante la stagione invernale. Dunque, ben venga la neve anche alle basse quote e magari anche in pianura.

Ci aggiorneremo con i nuovi bollettini meteo nelle prossime edizioni.