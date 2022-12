Si potrebbero, e lo si fa, spendere mille parole. Anzi, se ne potrebbero spendere infinite. Ma alla fin dei conti ciò che conta sono i fatti. I fatti meteo, i fatti previsionali, i fatti climatici.

Fatti che al momento non si vedono, promesse vane che non vengono rispettate. Eppure, fidatevi, qualche ottima occasione l’abbiamo avuta. Parliamo del freddo, della neve, insomma dell’Inverno. Nella prima metà di dicembre le occasioni ci furono, ma toccò ad altri. Basti pensare alla Gran Bretagna, giusto per citarne una.

Invece no, in Italia le briciole. Poi l’Alta Pressione. Un’Alta Pressione che, come sappiamo, ha trasformato il Natale in Pasqua. Sole, temperature in rialzo, picchi massimi incredibilmente alti al Centro Sud ma soprattutto tra le due Isole Maggiori. C’è persino chi si è potuto permettere il “lusso” di andare al mare e prendere un po’ di sole.

Che c’è di normale in tutto ciò? Nulla. Che ci sarà di normale nei prossimi 10 giorni? Poco. Se non fosse per un timido tentativo atlantico negli ultimi giorni del 2022, quindi a breve, il dominio anticiclonico rischierebbe di protrarsi vita natural durante. Nulla di buono, perché ciò che sta accadendo non è nulla che possa farci contenti.

Forse, ma come sempre il condizionale è d’obbligo, nella prima decade di gennaio potremmo assistere a un tentativo di riscossa. L’Inverno potrebbe provare a rialzare la testa, con freddo in procinto di gettarsi sul Mediterraneo a ridosso dell’Epifania. Attenzione però, al momento è soltanto un’ipotesi modellistica, peraltro piuttosto isolata.

Servono i fatti, non le parole. Di parole, da parte dei centri di calcolo internazionali, ne abbiamo avute fin troppe. Ci stiamo stufando, anche perché un altro Inverno anomalo no, non ci sta. Peggio dell’anno scorso no, grazie. Sarebbe deleterio, per tutta una serie di motivi che non stiamo qui a ripetere.

Dobbiamo fare in fretta, dobbiamo sperare che il tempo cambi e che i prossimi 2 mesi si regalino un po’ di normalità meteo climatica. Ma dalle parole ai fatti ce ne passa…