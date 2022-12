Neve? Dopo qualche sortita, più o meno timida, nei giorni scorsi si spalancano le porte all’Alta Pressione. Alta Pressione che ci porterà aria molto mite, significa che la neve fonderà anche a quote medie. Purtroppo, questo è evidente.

La neve è una componente fondamentale di qualsiasi inverno. Lo è in varie zone d’Europa: su alcune è normale d’Inverno, ci mancherebbe, su altre un po’ meno. Il Mediterraneo, di certo, non è un’area avvezza a certe nevicate, eccezion fatta chiaramente per i rilievi. Questo discorso lo dimentichiamo troppo spesso, poi per carità, il tema neve è il più “caldo” dell’Inverno ed è normale sia così.

Ed allora, cosa dobbiamo attenderci? Beh, di cose da dire ce ne sarebbero davvero tante. Ad esempio, che certi eventi freddi hanno tempi di ritorno di un certo tipo. A tal proposito possiamo dirvi che stiamo entrando, anzi lo siamo già, in un periodo estremamente favorevole al verificarsi di certi eventi.

Ovviamente la statistica da sola non basta, sarebbe troppo facile fare una previsione. Ci sono tutta un’altra serie di elementi da considerare, soprattutto i cosiddetti pattern climatici. Diciamo che anche questi, da alcuni anni, sembrano orientarsi verso soddisfazioni di un certo tipo, quindi verso il ritorno d’Inverni d’altri tempi.

Ed ecco che per il ritorno dell’Inverno d’altri tempi la presenza scenica dell’Inverno diventerebbe fondamentale. Non stiamo parlando di neve in montagna, dove sicuramente non mancherà. Stiamo parlando di nevicate a bassissima quota, magari anche sulle coste, laddove la presenza della neve sarebbe davvero scenica.

Vedremo, da qui a marzo chissà che non si apra qualche bella finestra dedicata al freddo, addirittura al gelo e conseguentemente alla neve. La speranza è sempre l’ultima a morire.