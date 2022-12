L’Inverno, si sa, fa un po’ quel che vuole. Le condizioni meteo climatiche possono cambiare da un momento all’altro, ma quando si mettono di traverso è dura fargli cambiare idea. L’imminente rimonta anticiclonica, ad esempio, rischia di mostrarsi più coriacea del previsto e fin tanto che qualcosa non cambierà sopra le nostre teste sarà difficile parlare di gelo e neve.

Gelo e neve, invece, che dall’altra parte dell’Atlantico sta letteralmente spopolando. Molte zone degli USA vivranno un Natale gelido e nevoso, condizioni che qui da noi si verificano davvero di rado. Tutti a chiedersi, perlomeno tutti coloro che amano le bianche sorprese, perché certe situazioni invernali si verificano sempre da quella parte.

Semplice, perché il Vortice Polare si trova a due passi dagli Stati Uniti. Col suo ramo canadese basta un non nulla a far sì che possa scivolare verso sud. Se poi ci si mette La Nina, di cui abbiamo parlato in un recente approfondimento, il gioco è fatto. Ma che sia La Nina o che sia l’omologo maschile, poco cambia. Puntualmente, ogni anno, gli States ricevono la loro razione di gelo e neve.

Gelo davvero siderale, capace di portare tempeste di neve come se non ci fosse un domani. Cose che qui da noi sarebbero impensabili. Affinché accada qualcosa del genere dobbiamo sperare nel Burian, quindi nell’Anticiclone Russo-Siberiano. Ma tale struttura si vede di rado e negli ultimi anni latita beatamente.

Che sia colpa del riscaldamento globale? Chissà. Fatto sta che il discorso del riscaldamento globale regge sino a un certo punto o meglio, è innegabile che ci sia e che stia condizionando il nostro clima, ma perché negli Stati Uniti tale condizionamento sembra essere inferiore? In realtà è pesante anche da quelle parti, specie lungo la costa del Pacifico. Meno a est, perché come detto c’è il Vortice Polare che agisce a mani basse.

Prendiamo atto di tale situazione e non lamentiamoci, d’altronde l’Italia non è mai stato il Paese del gelo e della neve. Un conto sono le montagne, un conto pianure e aree costiere laddove l’influenza del Mediterraneo è sempre stata predominante.