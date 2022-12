Burian, Buran, insomma, il gelido vento che viene dalla Siberia. Rappresenta uno degli elementi meteo climatici invernali più ricercati dai meteo appassionati. Non potrebbe essere altrimenti, visto e considerato che è l’unico in grado di portare il gelo. Quello vero.

Il gelo capace di far nevicare a bassissima quota, anche in pianura e lungo le coste. E’ l’unico vero elemento capace di far scendere la neve in zone d’Italia non avvezze a questo tipo di fenomeno.

Arriverà? Tornerà a trovarci? Beh, sicuramente tornerà, il punto è sapere quando. Al momento possiamo dirvi che qualche finestra invernale interessante potrebbe aprirsi nella prima o seconda decade di gennaio. A tal proposito dobbiamo dirvi che i vari modelli previsionali continuano a lanciare segnali incoraggianti.

Poi magari non sarà il Burian, magari sarà il freddo artico, ciò che conta è che l’attuale stallo anticiclonico termini il più in fretta possibile.

Per quanto riguarda il gelido vento siberiano che dire? Abbiamo bisogno di un Anticiclone termico capace di estendersi oltre gli Urali. Un tempo succedeva spesso, magari una volta ogni Inverno. Ma erano altri tempi, era un’altra era climatica, un’era che probabilmente non vedremo più. Perlomeno non noi, che col riscaldamento globale dobbiamo scontrarci giornalmente.

Di certo accadrà di nuovo, in futuro certamente, perché prima o poi la natura riequilibrerà il clima, accadrà nei prossimi anni e chissà che non possa succedere prima del previsto. Nel frattempo proviamo a portarci a casa qualche buon episodio invernale, perché andare avanti così è davvero dura.