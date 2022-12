Il North Atlantic Oscillation Index (Indice NAO) descrive l’intensità delle Correnti atmosferiche da ovest nel Nord Atlantico. Sommariamente: più forte è il vento dell’ovest, più mite è l’inverno in Europa. Nel caso opposto, più debole è il vento da ovest, più rigido è l’inverno in Europa.

L’influenza dell’indice NAO sul clima in Europa, Italia compresa, è più forte durante i mesi invernali da dicembre a febbraio.

Un indice NAO negativo prelude per l’Europa mediterranea occidentale e l’Italia a condizioni meteo avverse con abbondanti precipitazioni, oltre che a diverse ondate di freddo con caduta di neve sino alle pianure, sempre circoscritte ai periodi più rigidi.

L’ inverno 2009-10 è stato insolitamente freddo in Europa. Il Met Office ha riferito che il Regno Unito, ad esempio, ha vissuto il suo inverno più freddo degli ultimi 30 anni. Ciò ha coinciso con una fase eccezionalmente negativa della NAO. In tale inverno anche l’Italia ha avuto intense nevicate sulle Alpi, con accumuli eccezionali. Vari episodi nevosi in pianura al Nord Italia. Piogge eccezionali.

L’indice di oscillazione del Nord Atlantico (NAO) si fonda sul divario di pressione atmosferica a livello del mare dell’Oceano Atlantico settentrionale tra l’area subtropicale (Azzorre) e il settore meridionale subpolare.

“La fase positiva della NAO riflette altezze e pressioni al di sotto della norma attraverso le alte latitudini del Nord Atlantico e altezze e pressioni al di sopra della norma sull’Atlantico settentrionale centrale, gli Stati Uniti orientali e l’Europa occidentale.”

“La fase negativa riflette un modello opposto di altezza e anomalie di pressione su queste regioni. Entrambe le fasi della NAO sono associate a cambiamenti nell’intensità e nella posizione della corrente a getto del Nord Atlantico e della traccia delle tempeste.”

Forti fasi positive della NAO tendono ad essere associate a temperature superiori alla norma negli Stati Uniti orientali e in tutta l’Europa settentrionale e temperature inferiori alla norma in Groenlandia e spesso nell’Europa meridionale e nel Medio Oriente. Sono anche associati a precipitazioni superiori alla norma sull’Europa settentrionale e in Scandinavia e precipitazioni inferiori alla norma sull’Europa meridionale e centrale.

“NAO negativa genera condizioni favorevoli per anomalie opposte per temperatura e precipitazione. Durante i periodi particolarmente prolungati dominati da una particolare fase della NAO negativa si osservano pressioni atmosferica e temperatura anormali che si estendono anche nella Russia centrale e nella Siberia centro-settentrionale.”

La NAO negativa genera complicazioni meteo in tutta Europa, e nelle fasi più acute è associata a maltempo e freddo che si spinge sino alle coste del Nord Africa.

Il NAO presenta una notevole variabilità tra stagioni e annuale.

L’indice NAO si ottiene attraverso dei complessi calcoli matematici. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina NAO del Climate Prediction Center.

Supporto contenuti, credit: Wikipedia eng, NOAA. Credit immagine daculaweather.com.