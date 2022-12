Meteo VENEZIA, la fine dell’anno sarà con cielo grigio, con la possibilità di qualche precipitazione comunque di deboli intensità. Seguirà un miglioramento per Capodanno. La temperatura in coincidenza del fine anno e del nuovo, si manterrà superiore alla media. Nei primi giorni del 2023 non sono attese sostanziali variazioni, con una propensione un calo termico per l’Epifania.

Venerdì 30 dicembre: molto nuvoloso con piovaschi. Temperatura da 7°C a 11°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 5 mm di pioggia. Vento medio 5 km/h da Nord, raffica massima 13 km/h.

Sabato 31: nuvoloso. Temperatura da 7°C a 12°C. Vento medio 3 km/h da Est/Sud-Est, raffica massima 10 km/h.

Domenica 1 gennaio: nuvoloso. Temperatura da 6°C a 11°C. Vento medio 3 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 10 km/h.

Lunedì 2: molto nuvoloso. Temperatura da 7°C a 11°C. Vento medio 4 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 12 km/h.

Martedì 3: coperto. Temperatura da 8°C a 12°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 5 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 8 km/h.

Mercoledì 4: molto nuvoloso. Temperatura da 8°C a 12°C. Vento medio 7 km/h da Nord, raffica massima 14 km/h.

Giovedì 5: poco nuvoloso. Temperatura da 7°C a 11°C. Vento medio 17 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 25 km/h.

Venerdì 6: nuvoloso. Temperatura da 5°C a 9°C. Vento medio 8 km/h da Nord-Est, raffica massima 17 km/h.

Sabato 7: coperto. Temperatura da 7°C a 9°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 6 km/h da Nord, raffica massima 12 km/h.

Domenica 8: coperto con pioggia. Temperatura da 5°C a 9°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 2 mm di pioggia. Vento medio 3 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 8 km/h.

Previsioni meteo aggiornate 24/24 per VENEZIA ». Il meteo attuale a VENEZIA e dintorni »

VAI AL METEO DEI CAPOLUOGHI



Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia