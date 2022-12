Meteo TORINO, cielo piuttosto nuvoloso, possibile qualche schiarita notturna con deposito di brina. Pomeriggio ancora mite. Nubi che tenderanno però nuovamente ad aumentare con foschia in nebbia. Nel corso della prossima settimana si manifesterà un abbassamento della temperatura, ma per ora non sono attese precipitazioni se non più avanti..

Sabato 31 dicembre: nubi sparse. Temperatura da 1°C a 11°C. Vento medio 2 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 8 km/h.

Domenica 1 gennaio: nubi sparse. Temperatura da 4°C a 12°C. Vento medio 2 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 7 km/h.

Lunedì 2: molto nuvoloso. Temperatura da 4°C a 10°C. Vento medio 2 km/h da Sud, raffica massima 6 km/h.

Martedì 3: molto nuvoloso. Temperatura da 7°C a 11°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 2 km/h da Nord-Est, raffica massima 9 km/h.

Mercoledì 4: foschia leggera. Temperatura da 4°C a 10°C. Vento medio 3 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 5 km/h.

Giovedì 5: foschia leggera. Temperatura da 5°C a 11°C. Vento medio 2 km/h da Sud, raffica massima 4 km/h.

Venerdì 6: foschia. Temperatura da 4°C a 10°C. Vento medio 2 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 5 km/h.

Sabato 7: poco nuvoloso. Temperatura da 4°C a 10°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 5 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 13 km/h.

Domenica 8: poco nuvoloso. Temperatura da 3°C a 8°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 2 km/h da Est/Sud-Est, raffica massima 5 km/h.

Lunedì 9: molto nuvoloso. Temperatura da 0°C a 7°C. Vento medio 2 km/h da Est, raffica massima 5 km/h.

