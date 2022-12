Meteo TORINO, cielo grigio, qualche schiarita, questo favorirà temperature notturne in diminuzione. Ma poi ci sarà nuovamente nuvolosità in aumento. La temperatura massima sarà sensibilmente superiore alla media per tutto il periodo di previsione, con una diminuzione attorno all’Epifania.

Venerdì 30 dicembre: poco nuvoloso. Temperatura da 1°C a 9°C. Vento medio 2 km/h da Sud, raffica massima 8 km/h.

Sabato 31: nubi sparse. Temperatura da 2°C a 11°C. Vento medio 2 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 8 km/h.

Domenica 1 gennaio: nuvoloso. Temperatura da 5°C a 11°C. Vento medio 2 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 8 km/h.

Lunedì 2: molto nuvoloso. Temperatura da 6°C a 11°C. Vento medio 2 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 5 km/h.

Martedì 3: nuvoloso. Temperatura da 6°C a 10°C. Vento medio 2 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 5 km/h.

Mercoledì 4: molto nuvoloso. Temperatura da 6°C a 11°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 3 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 5 km/h.

Giovedì 5: nubi sparse. Temperatura da 6°C a 11°C. Vento medio 3 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 5 km/h.

Venerdì 6: nuvoloso. Temperatura da 4°C a 9°C. Vento medio 2 km/h da Sud-Est, raffica massima 3 km/h.

Sabato 7: nuvoloso. Temperatura da 5°C a 8°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 2 km/h da Est/Sud-Est, raffica massima 4 km/h.

Domenica 8: coperto. Temperatura da 2°C a 8°C. Vento medio 2 km/h da Est, raffica massima 4 km/h.

