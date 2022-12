Il meteo a Roma di gennaio 2023 inizia con temperature fortemente superiore alla media, proseguendo con la tendenza che si è consolidata da vari mesi. Nell’ultimo periodo sono cessate le precipitazioni che inizialmente erano state abbondanti soprattutto tra la fine di novembre e primi 15 giorni di dicembre.

Il 2022 su Roma si chiude in deficit pluviometrico e temperature decisamente sopra la media.

Con l’avvento di gennaio 2023 le condizioni atmosferiche tenderanno a cambiare, ma questo probabilmente dopo l’Epifania, di ciò ne abbiamo già parlato in diversi approfondimenti. Infatti, aria più fredda proveniente dalle regioni artiche tenderà a irrompere verso l’Italia, ma in una prima fase sarà una situazione temporanea e soprattutto non efficace a portare la temperatura romana su valori invernali, se non per qualche giorno.

L’inverno, però su Roma non è nevoso come clima medio. Negli ultimi anni abbiamo visto alcune nevicate anche consistenti, peraltro anche con gelate intense. In tutti i casi erano associate a irruzioni d’aria fredda provenienti dalla Russia, a cui poi si è sovrapposto un fronte perturbato proveniente dal Mar Tirreno che ha prodotto le precipitazioni, che per le basse temperature, sono state nevose.

Nei primi 15 giorni di gennaio non riteniamo sia probabile avere la neve su Roma, mentre nella seconda parte del mese le probabilità aumenteranno, ciò anche perché il Vortice Polare comincerà una nuova fase di marcata instabilità, e potrebbe invertire le correnti atmosferiche che a questo punto proverrebbero da oriente, portando il gran freddo anche nella capitale. Ma prevedere la neve a questa distanza temporale è praticamente impossibile, però, in questo contesto parliamo di probabilità e di quelle condizioni atmosferiche che portano le precipitazioni sotto forma di neve a Roma.

Roma vede la neve anche in febbraio, questo come media occasionale, questo rammentiamolo, con eventi meteo improvvisi. Sono numerose le nevicate venute nel mese di febbraio nella storia di Roma recente. Infatti, il vero inverno romano si realizza tra gennaio e febbraio, mentre dicembre è solitamente più mite con delle precipitazioni spesso più abbondanti rispetto ai primi due mesi dell’anno.

Per previsioni più dettagliate ci aggiorneremo con i prossimi bollettini meteo su Roma.