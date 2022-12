Quando a Napoli si parla di neve, sembra intraprendere una discussione fantascientifica, ma questo invece ne sono meno convinti i napoletani, dopo che negli ultimi anni hanno osservato diverse nevicate a differenza di altre città italiane ben più rigide come clima invernale.

Da ricordare sono le nevicate avvenuti a fine gennaio e il 1° marzo del 2005, così come quella del 27 febbraio 2018 caduta fino alla costa. Napoli non è di certo una città nevosa, e per vedere la neve nel capoluogo campano, spesso ci si deve accontentare di quella che cade sul Vesuvio.

La neve su Napoli spesso viene rappresentata con il Vesuvio imbiancato sino alle basse quote, mentre la città viene sferzata da un freddo vento. Napoli d’altronde è una città sul mare posta nel Mar Tirreno, in una posizione estremamente mitigata delle correnti gelide che vengono dalla Siberia per la presenza dell’Appennino. A parità di latitudine, ad esempio, nella costa adriatica si ottengono nevicate ben più volte e anche più abbondanti. Un caso emblematico è di certo Bari.

Ma la neve su Napoli può cadere, e cadrà anche nel futuro, e lo abbiamo sperimentato anche in un’Era di riscaldamento climatico. Di certo la neve del febbraio 2018 è un punto di riferimento non poco trascurabile direi.

La possibilità di avere la neve a Napoli resta irrisoria, come d’altronde lo sarebbe in ogni caso tutti gli anni. Per avere la neve a Napoli è necessaria la combinazione di alcuni fattori: l’aria fredda che viene dai Balcani, e poi quella umida dal Mar Tirreno.

Nel febbraio 1986, l’aria fredda giunse da Nord-Ovest, poi venne una perturbazione piuttosto intensa associata a fronte perturbato freddo che procurò un abbondante nevicata. All’epoca la neve cade anche su Roma, peraltro ci fu una seria nevicata sul tratto ferroviario Roma – Napoli, dove si accumularono sino a 60 cm di neve.

I modelli matematici sul clima indicano la possibilità di avere eventuali ondate di freddo nel corso del mese di gennaio, ma al momento è pressoché impossibile conoscere se ce ne saranno anche di gelo, quelle che poi favoriscono con una maggiore probabilità i fiocchi di neve su Napoli. Ma per le previsioni meteo la possibilità di neve su Napoli ci aggiorneremo con quotidianità.