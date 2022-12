Meteo NAPOLI, Temperature estremamente miti, con valori superiori alla media. Cielo irregolarmente nuvoloso con la possibilità di foschie, possibile anche nebbia al mattino. In una visione d’insieme le condizioni meteo comunque saranno ottime per effetto dell’alta pressione. Per tutto il periodo di previsione non sono attese variazioni.

Venerdì 30 dicembre: nubi sparse. Temperatura da 12°C a 18°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 7 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 28 km/h.

Sabato 31: nubi sparse. Temperatura da 13°C a 18°C. Possibilità di precipitazioni 30%. Vento medio 3 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 13 km/h.

Domenica 1 gennaio: poco nuvoloso. Temperatura da 11°C a 18°C. Vento medio 3 km/h da Ovest, raffica massima 9 km/h.

Lunedì 2: nubi sparse. Temperatura da 11°C a 17°C. Possibilità di precipitazioni 20%. Vento medio 3 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 12 km/h.

Martedì 3: nuvoloso. Temperatura da 12°C a 18°C. Vento medio 3 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 8 km/h.

Mercoledì 4: molto nuvoloso. Temperatura da 12°C a 18°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 5 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 9 km/h.

Giovedì 5: molto nuvoloso. Temperatura da 11°C a 19°C. Possibilità di precipitazioni 50%. Vento medio 10 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 17 km/h.

Venerdì 6: nuvoloso. Temperatura da 10°C a 17°C. Vento medio 8 km/h da Nord-Est, raffica massima 16 km/h.

Sabato 7: molto nuvoloso. Temperatura da 11°C a 17°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 7 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 12 km/h.

Domenica 8: coperto con pioviggine. Temperatura da 10°C a 17°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 1 mm di pioggia. Vento medio 6 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 12 km/h.

