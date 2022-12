Le condizioni meteo Milano sono caratterizzate da valori di temperatura decisamente superiori alla media, con il cielo coperto, le nubi sono basse c’è foschia con anche banchi di nebbia. Il tutto nonostante la presenza di un anticiclone con matrice africana, mentre gli squarci di cielo sereno proprio non si vedono. Ed ecco che quindi a causa dell’inversione termica il cielo milanese rimane grigio e piuttosto pesante. Una tipica situazione invernale.

Il tempo cambierà nel corso del periodo prossimo all’Epifania, quando masse d’aria più fredde cominceranno a raggiungere anche le regioni settentrionali italiane. In una prima fase si avrà un rimescolamento dell’aria, diminuirà lo smog, probabilmente si avrà anche qualche schiarita in pianura.

È attesa che la possibilità di qualche pioggia.

Successivamente, probabilmente più avanti nei giorni, aria più fredda inizierà ad affluire in pianura, e a Milano la temperatura diminuirà portandosi su valori prossimi alla media. Le condizioni meteo peggioreranno e si verificheranno precipitazioni anche abbondanti. Ormai saremo però tra la prima e la seconda decade di gennaio, e alcune proiezioni indicano la possibilità persino di neve su Milano.

In assenza di correnti molto fredda provenienti da est, la possibilità di neve su Milano sarà però complessa da definire, in quanto la temperatura nonostante le precipitazioni forse abbondanti potrebbe non essere di 0 °C. Ma su questo se ne occuperanno le previsioni meteo che saranno aggiornate quotidianamente. Comunque, col trascorrere del tempo cesserà del tutto l’effetto della fase anticiclonica africana, e anche le variazioni associate al Vortice Polare tenderanno a portare masse d’aria più fredda in Italia, e in Lombardia la temperatura calerà.

Nel corso del mese di gennaio la possibilità di avere una nevicata su Milano appare di media entità. C’è il rischio che possa, nel caso, essere anche una forte nevicata, in quanto le precipitazioni ormai ricorrenti sono solitamente abbondanti, e concentrate in brevissimi periodi.

Evidente, comunque, le anomalie climatiche proseguiranno, così indicano i modelli matematici stagionali. Non possiamo di certo ormai sperare nella possibilità di avere una stagione invernale con neve nella media, che a Milano rammentiamo è di alcune giornate all’anno. Eppure, su Milano la neve manca con regolarità da circa 10 anni, salvo occasionali eventi, il cui più abbondante fu 28 dicembre 2020. In precedenza, si erano avute ondate di gelo con fioccate, come il caso degli eventi che si sono verificati tra la fine di febbraio ed i primi di marzo del 2018. A quei tempi si ebbero anche alcune giornate di ghiaccio, con temperatura massima inferiore o uguale a 0 °C.

Ciò che manca per Milano è la variabilità, con l’ingresso di aria fredda che poi va a stazionare in pianura e generare inversioni termiche con quel tipico cuscinetto d’aria davvero fredda. Cuscinetto che peraltro è presente anche in queste giornate anche perché in montagna le temperature svettano su valori altissimi. Per Milano, ci aggiorneremo con le previsioni meteo giorno per giorno.