Livigno continua ad essere la capitale del gelo in Italia, ma è davvero il luogo più freddo del nostro Paese? Sicuramente è la località comunale che misura le temperature più basse, soprattutto nelle ore notturne. Da queste parti i monti che stanno attorno a questa vallata posta circa 2000 m di quota, accorciano la durata dell’insolazione invernale, e la temperatura precipita verso il basso. La neve caduta gli scorsi giorni è ancora molto poca, e si attendono nuove precipitazioni per ricoprire di una densa coltre di neve le piste da sci. Livigno rimane una località gelida, spesso nota alle cronache per questa sua caratteristica, che poi è un microclima.