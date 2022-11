Quando si parla di vero inverno si fa confusione con la normalità e le ondate di freddo. Però, è inevitabile sottolineare che negli ultimi dieci anni abbiamo visto in Italia un cambiamento stagionale eccezionale, con una riduzione del freddo invernale.

In questo video noterete cosa si intende per stagione invernale dinamica, tenuto conto che nell’89 ci sono state novità in ambito climatico, con stagioni balorde, d’inverno e d’estate, ma non ai livelli che stiamo vivendo ultimamente. Anche se un potente e persistente anticiclone, quell’inverno bloccò le precipitazioni soprattutto sulle regioni settentrionali, dove per ben tre mesi di fila furono quasi assenti. Tutto questo fu il preludio di un tempo che andava cambiando. Però, a differenza dei giorni nostri, il freddo era ben presente, soprattutto sulle regioni settentrionali dove si erano sentiti particolarmente gli effetti delle bordate d’aria fredda provenienti da Balcani, e si andava realizzando il noto cuscinetto d’aria fredda.

In quei giorni l’Italia fu interessata da aria fredda, questa giunse soprattutto sulle regioni settentrionali, come noterete delle temperature. Qui l’alta pressione generò una condizione meteo ideale per la formazione di nebbia, tanto che si ebbero temperature diurne sotto gli 0 °C, con giornate di ghiaccio.