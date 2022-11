La neve dicembrina che apriva l’Inverno è giunta a Stoccolma, e volendo non dovrebbe far notizia perché nei Paesi nordici ciò è del tutto normale. Il video che abbiamo scelto è riferito alla capitale svedese sotto una nevicata.

Un tempo non molto distante dai giorni d’oggi, la neve giungeva in Val Padana già verso l’Immacolata, e non erano i quattro fiocchi che si fondono sull’asfalto visti anche lo scorso anno, ma era vera neve, quella che imbianca tutto. Questo succedeva dopo l’autunno, con gli alberi ormai spogli delle foglie. Era differente dal foliage ancora in corso, che per altro nei centri città è solo agli inizi perché il freddo di questo tempo dell’anno proprio non c’è.

Nel 2022 c’è il mare che è troppo caldo, sino a poco tempo fa c’erano le alte pressioni. Quel che appare è che ben più di qualcosa si sia rotto quest’anno, dove in pianura toccare zero gradi, e parliamo del Nord Italia è un’eccezione. Il vero freddo non c’è. Inoltre, specie laddove la neve faceva la maggior presa nell’ovest della Val Padana nemmeno piove.

Non piove a Milano e Torino. Il Nord Est è in qualche modo è più avanti nella stagione, la neve staziona a quote sino ai 1000-1100 metri su Alpi e Prealpi. Per altro, le nevicate si sono viste anche in Appennino meridionale, quello abruzzese, quello settentrionale dove il maltempo è stato anche insistente.

Ma serve raccontarvelo: questo è uno dei mesi di novembre tra i più caldi mai misurati in Italia e gran parte del Pianeta. Ma chi deve fare qualcosa non ci sente proprio.

Ora ci domandiamo, riusciranno eventi eccezionali come quelli che si vanno configurando da giorni nel Nord Europa a sbloccare la circolazione atmosferica e a darci un blando periodo di meteo normale? Bella domanda, la risposta non c’è perché le previsioni meteo e climatiche non sono certezze, ma sempre e solo previsioni.