L’Inverno c’è ancora, eccome se c’è nonostante i cambiamenti del clima, ed è eloquente quanto avviene nel Nord America. Ma diranno i più attenti al meteo che fa che quella che narriamo non è una novità, e hanno ragione. Da loro c’è il clima a favorire gli eccessi invernali che ogni anno vediamo da lontano, mentre noi siamo qui a chiederci se avremo un normale inverno.

Fa molto freddo da quelle parti, quantomeno lo sarebbe per lo standard climatico di noi europei. Poi ci sono anche le tempeste di neve. Le più note in questi giorni sono quelle avvenute nella regione di Buffalo, la città che si affaccia nel lago Eire, ma per loro è normale avere tali fenomeni, anche se stavolta per novembre sono stati battuti dei record.

Ecco un video che illustra cosa sta succedendo da quelle parti.