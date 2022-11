Come sottolineato precedentemente, l’isola di Ischia è stata interessata da un violentissimo nubifragio che ha causato un’alluvione lampo. Una valanga d’acqua e fango si sono riversati sulla località turistica di Casamicciola. Le immagini che giungono dalla zona sono, tra le tante, quelle che potrete vedere nel video, insomma c’è stato un vero e proprio disastro.

Questi fenomeni meteo probabilmente potrebbero essere previsti più avanti nel tempo, negli Stati Uniti d’America il sistema satellitare, radar e di previsioni meteo di modelli matematici ad altissima risoluzione che vengono emessi ogni tre ore, riescono a intercettare la formazione di tornado, ma anche la probabilità di fenomeni temporaleschi estremi, offrendo alla popolazione un’adeguata allerta. Ma una frana, una valanga di fango non sono prevedibili. Il territorio italiano è estremamente fragile, e non sono nuovi disastri come quelli che sono accaduti stanotte.