Il video che mostriamo è stato ripreso ad Agropoli, in Campania (credit Monica De Santis). Ci mostra come gli eventi estremi, per altro tipici della stagione autunnale, siano tornati in Italia. Notizie di fiumi in piena ci pervengono anche dalle Marche, dove per altro stamattina è stata registrata una forte scossa di terremoto in mare, con magnitudo 4.2.

Attendiamo ora gli eventi meteo che giungeranno a fine giornata di domani, con la forte perturbazione.