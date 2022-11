Rovaniemi in Lapponia è famoso perché è stato battezzato come luogo di Babbo Natale. A riprendere questa località ci sono diverse webcam che trasmettono in diretta in tutto il mondo le immagini provenienti dal circolo polare artico. In genere durante il periodo invernale questa località è coperta di neve, inoltre si registrano temperature glaciali. In questi ultimi anni, però abbiamo visto impennate termiche proprio a Natale, rimuovendo persino la neve.

Le ultime previsioni meteo indicano un dicembre piuttosto freddo da quelle parti, e la neve dovrebbe tenere imbiancato questo magico luogo. Il video ci mostra Rovaniemi dall’alto, come forse non si era mai vista.