Ruhi Çenet ci mostra la grande metropoli più inquinata del nostro Pianeta. Ci troviamo in Pakistan a Lahore, città situata sul fiume Ravi, affluente dell’Indo. Con una popolazione di circa 14.000.000 abitanti è la seconda città del Pakistan dopo Karachi ed è tra le prime 30 metropoli del mondo.

Il titolo di città più inquinata al mondo è stato assegnato da parte di una società svizzera di monitoraggio della qualità dell’aria. Al secondo posto c’è New Delhi, in India, e terza Dacca in Bangladesh. Si tratta di grandi metropoli, infinite come dimensione, con una conurbazione urbana che raccoglie diverse altre metropoli, che assieme producono una quantità di inquinamento smisurato per noi occidentali.

Inquinamento, che bisogna ricordare, veniva prodotto in anche in Italia sino ad almeno mezzo secolo fa, in particolare in Pianura Padana, dove le grandi nebbie, impenetrabili erano probabilmente incrementate di densità e frequenza dalle polveri in sospensione prodotte dall’altissimo tasso alterazione atmosferica artificiale.

Nel video vedrete cosa l’inquinamento da queste parti è spropositato produce nella vita quotidiana. La polvere si deposita su ogni cosa. Inoltre, d’estate le alte temperature rendono la vita un incubo per noi che non siamo abituati a condizioni tali. La popolazione si adegua a tutto ciò, l’inquinamento riduce di almeno cinque anni l’aspettativa di vita di chi abita in questa grande metropoli.

Ma l’inquinamento che riduce l’aspettativa di vita in tutte quante quelle aree urbane che hanno un elevato tasso di inquinamento. E queste grandi metropoli fanno parte di vastissime aree densamente popolate dove vengono prodotte abnormi quantità di inquinamento che poi vanno a contribuire pesantemente ai cambiamenti climatici di cui anche loro poi sono vittima.

Dal video emerge che sono necessarie risorse economiche non definibili per alleggerire dall’inquinamento queste aree. Alcune di queste aree metropolitane hanno la popolazione di un’intera nazione europea. E per la transizione energetica sono necessarie sinergie finanziarie che questi paesi non hanno, o che non hanno l’interesse a mettere a disposizione perché sono economie emergenti nel nostro Pianeta.

Per inquinare meno è necessario un aumento del Pil che in una prima fase si ottiene inquinando.