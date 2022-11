Hunga Tonga-Hunga Ha’apai è un vulcano di Tonga, che all’inizio del 2022 causò un’esplosione vulcanica spaventosa, capace di produrne ben peggio di quanto avvenuto. Ci troviamo nel Pacifico meridionale, un’area dove ci sono diversi vulcani attivi, alcuni di questi in tempi storici non molto distanti, furono causa di esplosioni devastanti, in grado di modificare il clima mondiale per vari mesi. Il video mostra e illustra le eruzioni vulcaniche di quest’area del Pacifico.