Incredibile video che riprende una serie di flash con quelli che sono detto spiritelli rossi, o flashing sprite. Le riprese sono state fatte in Dordogna, Francia, il 1° novembre 2022.

Spiritelli rossi sono scariche elettriche su larga scala che si verificano in alto sopra le nuvole temporalesche dando origine a una vasta gamma di forme visive tremolanti nel cielo notturno. Di solito sono innescati dalle scariche di fulmini positivi tra una nuvola temporalesca sottostante e il terreno.

Gli sprite appaiono come lampi luminosi rosso-arancioni. Si verificano spesso in ammassi sopra la troposfera a un’altitudine compresa tra 50 e 90 km. Notizie su questi fenomeni risalgono almeno al 1886, ma furono fotografati per la prima volta il 4 luglio 1989 da scienziati dell’Università del Minnesota e successivamente sono stati catturati in registrazioni video molte migliaia di volte.

Gli sprite sono talvolta erroneamente chiamati fulmini nell’atmosfera superiore. Tuttavia, gli sprite sono fenomeni di plasma freddo a cui mancano le temperature del canale caldo dei fulmini troposferici, quindi sono più simili alle scariche dei tubi fluorescenti che alle scariche dei fulmini. Gli sprite sono associati a vari altri fenomeni ottici dell’atmosfera superiore.