La neve in Italia è divenuta un fenomeno che fa sempre più spesso notizia. In passato le precipitazioni nevose avevano una maggiore frequenza che si è persa con il riscaldamento globale del clima. Ma soprattutto perché i periodi perturbati coincidono con la fine della stagione autunnale o la prima parte della primavera, quando le temperature sono meno idonee per avere la neve in pianura.

Negli ultimi due decenni abbiamo visto sempre più spesso ondate di freddo tardive, soprattutto nel mese di aprile. Queste sono divenute peraltro una consuetudine, con gravi danni in agricoltura e nell’ambiente. Così come il grande caldo estivo e la siccità che stanno producendo disagi a tutti noi, ma soprattutto ancora una volta danni alle piante.

Abbiamo raccolto una serie di fotografie che illustrano l’Italia, con le varie città da nord a sud con la neve caduta negli ultimi anni. Non si tratta di certo di nevicate abbondantissime, ma spesso eventi più che altro scenografici che ricordano che nel nostro Paese la neve non è del tutto scomparsa.