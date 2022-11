Prima l’Autunno, quello vero, poi l’Inverno. Stiamo entrando nella fase di piena maturità autunnale e dopo aver sudato – letteralmente – nel mese d’ottobre le condizioni meteo climatiche stanno per cambiare.

Un cambiamento che per molti potrebbe essere insignificante, ma intanto nel corso del fine settimana molte regioni d’Italia faranno i conti con un peggioramento che localmente dovrebbe garantire un buon apporto di piogge. Anzi, in qualche caso potrebbero verificarsi anche i nubifragi, figli degli eccessi termici delle scorse settimane.

Poi, finalmente ed è proprio il caso di dirlo, spazio all’Atlantico. Con una serie di perturbazioni che dovrebbero assicurare altri apporti precipitativi importanti. Ed è giusto così, anche perché ormai siamo in quel periodo di accelerazione del Vortice Polare e quindi in quel periodo che porta le depressioni nord atlantiche sull’Europa occidentale.

Ma l’Inverno? Quando arriverà? Forse non prematuramente come l’anno scorso, quando a fine novembre si verificò un’ondata di freddo localmente eccezionali. Ma alla fin fine sarà meglio così, meglio che non si anticipino troppo i tempi altrimenti si correrebbe il rischio di dover commentare un Inverno insulso o comunque poco produttivo.

Non è detto, questo è vero. Non abbiamo la sfera di cristallo, ci mancherebbe altro. Ma dobbiamo contrastare le proiezioni stagionali modellistiche che come saprete sono tutt’altro che incoraggianti.

La nostra opinione, comunque, è che l’Inverno possa farsi largo a spallate nel mese di dicembre e chissà, probabilmente già nel corso della prima decade. Come? Presumibilmente con l’Artico, che potrebbe innescare le prime mosse meridiane in vista di dinamiche ben più invernali nei due mesi successivi.

Vi sono vari elementi che ci suggeriscono ciò, in primis le manovre a carico del Vortice Polare che come sempre potrebbero rimescolare le carte in tavola. Avremo modo di parlarne approfonditamente in altra sede.