Il bollettino meteo mensile dell’Aeronautica Militare presenta una tendenza di previsioni generalmente attorno alla media in Italia.

21 -27 Novembre 2022

Persisterà persiste una circolazione ciclonica, in graduale attenuazione. Si manifesteranno precipitazioni ancora superiori alle medie del periodo sulle regioni centrali, mentre saranno nella media sul resto d’Italia. Le temperature si manterranno mediamente prossimi ai valori attesi nella terza decade di novembre.

28 Novembre – 4 Dicembre 2022

Il periodo vedrà una lieve crescita della pressione atmosferica in quota, però prevarrà una circolazione generalmente a carattere ciclonico. In questa visione d’insieme avremo ancora precipitazioni nella media, mentre le temperature, con buona probabilità, torneranno a crescere in tutta Italia.

5 – 11 Dicembre 2022

ormai saremo dicembre, il modello matematico del clima non mostra variazioni significative del tipo di circolazione rispetto alla precedente. Pertanto, le precipitazioni continueranno a mantenersi in linea con le medie del periodo, mentre le temperature proseguiranno ad avere valori generalmente al di sopra di esse. Per intenderci, le precipitazioni ci saranno, ma la temperatura appare prospettata sopra la media.

12 -18 Dicembre 2022

Proseguirà l’influenza di una lieve curvatura ciclonica, pertanto ci saranno precipitazioni in linea con quanto atteso in questo periodo dell’anno. Per quanto concerne le temperature saranno su quasi tutta Italia nei limiti della media di questo periodo dell’anno. Ma ciò eccetto una lieve crescita sulla Sicilia e sulle aree ioniche.

Una nostra ulteriore considerazione: lo scorso ciò di novembre che ancora manca, e quindi sino ad oltre metà dicembre, si prospettano precipitazioni, come peraltro erano state previste in tempi molto distanti da oggi dei modelli matematici stagionali. Resta inteso che anche questa proiezione a lungo termine, con validità un mese sarà da confermare. Inoltre avremo numerose sfaccettature giorno per giorno del meteo.

Quel che appare estremamente positivo sono le piogge previste generalmente nella media del periodo.

Ricordiamo che potrete seguire i bollettini meteo dell’Aeronautica Militare sul sito web ufficiale. Il nostro articolo è stato liberamente ispirato all’ultimo bollettino diffuso dal centro meteo italiano.

Al fine di illustrare al meglio le linee generali di tendenza, abbiamo scelto un set di mappe provenienti da ECMWF, il Centro Meteo Europeo.