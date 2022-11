Ottobre, per chi non lo sapesse, è stato un mese assolutamente storico su gran parte d’Europa. Parliamo del super caldo anomalo, che ha dispensato condizioni meteo climatiche fortemente estive. C’è a chi è andata meglio, a chi peggio. Fatto sta che le temperature, come se l’Autunno non esistesse, hanno ricalcato le enorme dell’Estate.

Colpa di configurazioni di blocco, ovvero di blocchi anticiclonici terribilmente ostili e coriacei. Blocchi a omega, ovvero i peggiori: affondo ciclonico a ovest, a est e nel mezzo l’impennata dell’Alta Pressione. Ecco spiegata, speriamo in modo semplice, la configurazione che da origine al cosiddetto “blocco a omega”.

E’ durato per tutto il mese di ottobre, salvo qualche insulso tentennamento. Tutto finito? Possiamo tirare un sospiro di sollievo? Neanche per idea. Nei prossimi giorni si riproporrà un’altra struttura di blocco, pur con asse d’inclinazione diverso dal precedente. Su mezza Europa si tornerà a parlare di caldo anomalo, non sui settori orientali dove invece piomberà aria fredda pienamente invernale.

Attenzione, perché tale aria fredda potrebbe avere dei risvolti anche sulle nostre regioni. Di che genere? Inizialmente con una goccia fredda, foriera di nuova instabilità, poi potrebbe addirittura farsi largo con più convinzione in Italia e così facendo spalancherebbe le porte a una fase meteo climatica pienamente invernale.

Le situazioni di blocco anticiclonico potrebbero ripetersi anche in Inverno, il che vorrebbe dire avere a che fare con pesanti anomalie climatiche. Se dovesse andar male potremmo ritrovarci sotto la cappa anticiclonica e quindi vivere altre fasi di temperature superiori alle medie stagionali (oltre ovviamente alla siccità).

Dovesse andar bene ci si potrebbe ritrovare sotto il maltempo, maltempo pienamente invernale. Quindi piogge, quindi neve, neve anche alle basse quote. Sarà questo l’andamento meteo climatico di quest’anno e d’inizio 2023? La risposta ai posteri.