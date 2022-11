Partiamo dal presupposto che l’attuale peggioramento meteo è da considerarsi una manna dal cielo. Tornano le piogge, scendono le temperature, insomma per qualche ora sarà Autunno.

Poi, però, tornerà a ripresentarsi l’Alta Pressione. Rispetto a quanto accaduto il mese scorso vi saranno delle differenze sostanziali, differenze principalmente di posizionamento ma con effetti che su mezza Europa potrebbero essere non troppo distanti da quanto avvenuto le settimane scorse. Quindi bel tempo, quindi temperature superiori alle medie stagionali.

Ma qui da noi? Cosa dobbiamo aspettarci? Diciamo che la struttura anticiclonica avrà effetti anche sulle nostre regioni, ragion per cui aspettiamoci un miglioramento nel corso della prossima settimana. Tuttavia proprio il differente posizionamento strutturale farà sì che sull’Europa orientale si paventi la prima, vera ondata di freddo.

Parliamo di freddo pienamente invernale, capace di far nevicare a bassissima quota. Sì, ma da noi? Inizialmente potrebbe inserirsi qualche spiffero orientale, con conseguente sviluppo di goccia fredda sui nostri mari. Ciò chiaramente significherebbe instabilità atmosferica, già nel corso della prossima settimana.

Poi però, attorno a metà mese, occhio alle vere sorprese da est. Sorprese che potrebbero proiettarci, di punto in bianco, in pieno Inverno. Perché se il freddo, corposo, riuscisse a vincere la resistenza del fianco orientale della struttura anticiclonica ecco che la stagione invernale esordirebbe prima del previsto.

Un po’ come l’anno scorso, per capirci, quando l’ultima decade di novembre ci catapultò improvvisamente nel cuore dell’Inverno. All’epoca si trattò dell’Artico, stavolta potrebbe trattarsi del freddo orientale. Vedremo, chiaramente non possiamo escludere che l’Alta Pressione sia in grado di stoppare il tutto, consegnandoci nelle mani di un altro mese fortemente anticiclonico.