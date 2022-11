Dettagli, o forse no. Guardando le varie mappe di previsione non possiamo esimerci dal dirvi che il quadro meteo climatico si sta per complicare. Parecchio.

Stavolta ci sentiamo di dirvi che difficilmente avremo smentite, anche perché un po’ tutti i centri di calcolo puntano in una sola direzione: quella del Nord Atlantico. Basterà a portarci l’Autunno? Probabilmente sì, anzi, se la configurazione dovesse essere davvero quella proposta diciamo che sicuramente sarà una svolta decisiva.

Siamo nel periodo di accelerazione del Vortice Polare, ragion per cui l’approfondimento dei grandi cicloni nord atlantici è cosa fatta. E’ ciò che si nota nelle proiezioni della prossima settimana, ovvero un approfondimento ciclonico imponente a ovest delle Isole Britanniche. Tale approfondimento si estenderà ad ovest, quindi sull’Europa occidentale e successivamente sul Mediterraneo.

La notizia più importante di oggi è la seguente: la prossima settimana potrebbero transitare almeno due perturbazioni. Anzi, potremmo addirittura assistere all’approfondimento di un ampio vortice ciclonico tra l’ovest Europa e i nostri mari, con persistente maltempo. Piogge quindi, piogge a ripetizione così come prescritto dalla stagione autunnale.

Al momento, ma è presto per dirlo, non sembrerebbero esserci pericoli inerenti precipitazioni violente. Però lo ripetiamo, è presto per dirlo. Sicuramente il passaggio della goccia fredda del fine settimana toglierà un po’ di energia termica, il che ovviamente è un bene. Ma stiamo allerta, perché le depressioni atlantiche non sembrano scherzare stavolta.

Concludiamo dicendovi che l’accelerazione stagionale è importantissima, abbiamo necessità di precipitazioni abbondanti, sia piogge che neve sui monti. E la neve sulle nostre montagne dovrebbe arrivare.