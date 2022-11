Nei prossimi giorni il meteo non avrà nessuna intenzione di tornare tranquillo. Anzi, dopo il passaggio di una veloce perturbazione, nel corso del weekend arriverà pure un ciclone.

Sul bacino del Mediterraneo non c’è più l’alta pressione a garantirci condizioni di tempo stabile, gioco forza le perturbazioni atlantiche non trovano ostacoli nel loro viaggio verso l’Italia.

Una di queste transiterà velocemente su Venerdì portando piogge al mattino al Nord e sui comparti tirrenici del Centro, poi si sposterà rapidamente nel pomeriggio verso il basso Tirreno.

Ma il meteo più capriccioso lo registreremo proprio a cavallo del weekend specialmente nel primo step. Sabato infatti, l’Italia si troverà letteralmente avvolta da una circolazione ciclonica che colpirà in forma più evidente le regioni del Centro e del Sud e solo marginalmente alcuni tratti del Nordest.

Sabato sarà pure una giornata ventosa e con temperature in diminuzione ovunque più apprezzabile però nelle regioni raggiunte dalle piogge. Si attenuerà dunque il caldo che ha interessato in questi ultimi giorni specialmente la Calabria e la Sicilia dove fino ad ora il vero Autunno non si è praticamente mai visto.

Andrà leggermente meglio invece la Domenica segnatamente per le regioni del Nord e gran parte del Centro dove saranno possibili deboli piovaschi solo in apertura di giornata mentre già dalle prime ore del pomeriggio il quadro meteorologico ritroverà un po’ di quiete.

Altra musica invece suonerà al Sud. Qui la Domenica trascorrerà in gran parte perturbata con forti piogge e temporali che colpiranno praticamente tutte le regioni in particolare l’area del basso Tirreno e quella ionica.

Volendo poi spostare la nostra attenzione nei giorni successivi, ecco che il meteo di inizio settimana sembra prendersi un’altra pausa dal maltempo ma come la precedente di Giovedì 17, durerà davvero poco in quanto da Martedì 22 sembra confermato l’arrivo di una forte perturbazione pronta a riportare il maltempo sul nostro Paese