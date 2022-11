Un cambiamento meteo incalzante è ciò che appare agli occhi di costoro che seguono i modelli matematici di previsione e gli indici di comportamento del clima. Ottobre mitissimo, eppure quel caldo ha comunque portato avanti il calendario in quel di novembre, mese che non eccelle per mitezza, e volendo anche per il bel tempo.

Si parla di Estate di San Martino per la prossima settimana, ma è ancora opportuno citarla? Così come l’ottobrata che è durata un mese circa? E’ eloquente a tutti che c’è un profondo e acuto cambiamento del clima in atto, e che i riferimenti di un tempo sono mutati. Eppure, li citiamo ancora con la speranza che il meteo di una manciata di decenni fa torni ad essere il presente e non più il passato remoto.

La scorsa settimana abbiamo scritto di un possibile raffreddamento rapido di novembre, nonostante la nuova fase di alta pressione che ci sarà dopo il veloce peggioramento dei prossimi giorni. D’altronde, nel semestre detto freddo, non tutti gli anticicloni sono caldi, per altro, si profila un vigoroso espandersi di quello russo siberiano, che notoriamente è gelido.

Ma ogni di previsione di freddo, in specie quello che viene da est è solitamente irto di imprecisione, e su questo ci sono varie cause. Però, è un freddo importante per l’Italia e l’Europa, perché è quello di maggiore intensità, molto più di quello che viene dall’Artico.

I modelli matematici esprimono delle linee di tendenza che andranno confermate, ma da giorni propongono un severo calo dei termometri in Italia. Dapprima le previsioni stagionali, poi quelle sul clima in un periodo di 46 giorni che entrambe davano da metà novembre un cambiamento di rotta verso un deciso abbassamento della temperatura.

In aggiunta, tutte le previsioni nel lunghissimo termine prospettano anche precipitazioni oltre la media, ma su ciò l’atmosfera del Mediterraneo avrà di cui lavorare, in quanto la pioggia e la neve ci verrebbe principalmente dal Mare Nostrum, e ora come ora in programma non sembra esserci niente in media, e quindi il solito deleterio deficit pluviometrico.

Però, la sferzata di un fronte perturbato porterà della pioggia in Italia nel brevissimo periodo, ma anche la neve sulle Alpi, anche se a quote medio alte. Ma questo è solo l’inizio di un Inverno che potrebbe mostrarsi per alcuni giorni anticipato, ma su ciò saranno necessarie conferme da parte dei centri di calcolo meteo mondiali.