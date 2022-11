E chi lo ferma più ora l’Autunno? Sarà per il tanto penare in quel di Ottobre e sicuramente anche per un impianto barico ormai assai favorevole, fatto sta che la stagione delle grandi piogge e dei primi freddi pare ormai essersi consolidata sul bacino del Mediterraneo.

Detto ciò, ecco infatti che anche nei prossimi giorni, nella fatti specie durante la prossima settimana, l’atmosfera continuerà a mostrare un atteggiamento assai turbolento anche perché di alte pressioni all’orizzonte, in grado di riportarci un po’ di quiete atmosferica, proprio non se ne vedono.

Anzi, dopo un Lunedì di relativa tregua, seppur contrassegnato da una fredda ventilazione e tante nubi sparse, ecco che da Martedì prenderà vita una nuova fase di maltempo collegata al passaggio di profondo vortice ciclonico in viaggio dai mari circostanti l’ovest della Sardegna e diretta verso le regioni del Sud.

Il meteo infatti andrà peggiorando subito sulla Sardegna, poi sulla Sicilia e con il passare delle ore, sotto un rinforzo dei freddi venti nordorientali, anche su gran parte del Centro e sul resto del Sud. Pochi invece saranno gli effetti sulle regioni del Nord dove le uniche note di rilievo saranno costituite dai venti tesi e dalla presenza di una spiccata variabilità. Sarà comunque una giornata bella rigida e ventosa per tutti.

Dando poi uno sguardo più in là, ecco che anche Mercoledì il meteo sarà fortemente condizionato dal vortice ciclonico il quale, se tutto verrà confermato, potrebbe anche risalire verso nord coinvolgendo anche gran parte delle regioni settentrionali. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.