Potrebbe tornare nuovamente protagonista l’alta pressione nei prossimi giorni anche se non calda come quella che ha caratterizzato soprattutto l’ultima decade dello scorso mese di Ottobre. E’ questo che si evince dalle nostre ultime elaborazioni.

Al momento sull’Italia lo scenario meteo climatico sta subendo un drastico cambiamento, passando da un contesto di fine estate ed uno prettamente autunnale. Un freddo vortice ciclonico sta infatti attraversando il nostro Paese e manterrà condizioni meteo assai instabili dapprima al Nord e fino a tutto Sabato anche al Sud e sul versante adriatico del Centro.

Da Domenica invece, il tempo tornerà in gran parte stabile e soleggiato seppur in un contesto termico decisamente più fresco rispetto ai giorni scorsi, o addirittura freddo la notte e in prima mattina specialmente al Nord e nelle aree interne del Centro.

Sarà questo il preludio ad un inizio di prossima settimana quando una nuova rimonta dell’alta pressione ci garantirà il bel tempo almeno fino a Mercoledì 9. Continuerà però a fare freddino al notte e ancor una volta soprattutto al Nord, mentre inizieranno un po’ ad aumentare le temperature diurne.

Nei giorni successivi, nella fattispecie da Giovedì 10, al momento non si riesce a decifrare con chiarezza quale sarà l’evoluzione meteo fino al weekend. Il centro di calcolo europeo propende per il passaggio di un nuovo fronte instabile che inibirebbe le velleità di un ritrovata alta pressione.

Più propenso al bel tempo invece il centro di calcolo americano che non vedrebbe grandi effetti sul fronte meteorologico. Anzi, da Venerdì vedrebbe il ritorno in pompa magna dell’alta pressione pronta a riportare una quasi totale quiete atmosferica da Nord al Sud e con un contesto termico in decisa fase di ripresa.

Attendiamo intanto conferme in merito.