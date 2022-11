L’atmosfera ha subito un radicale cambiamento in questi ultimi giorni passando da un contesto stabile e troppo caldo per il periodo, ad uno invece di stampo finalmente autunnale. Insomma, diciamo che la stagione ha trovato la giusta dimensione.

Una prima perturbazione transiterà tra Martedì e Mercoledì a carico soprattutto delle regioni del Nord e gran parte del Centro, mentre il Sud rimarrà un po’ ai margini di questo peggioramento.

Ma la nostra attenzione si concentra soprattutto su quanto accadrà tra Venerdì e Sabato quando una seconda ed intensa perturbazione nord atlantica tornerà a colpire soprattutto le regioni del Nord e del Centro con piogge anche importanti ed il ritorno della neve sui rilievi alpini.

La giornata peggiore sarà quella di Sabato quando tutto il Centro-Nord vivrà una delle classiche fasi di maltempo autunnale accompagnata dalla formazione di una circolazione ciclonica proprio sull’Italia.

Il meteo infatti sarà destinato a rimanere molto instabile anche in quel di domenica visto che la ferita apertasi nel cuore del Mediterraneo sarà piuttosto profonda e dunque molto lenta nella sua guarigione.

Non ce ne vogliano gli amanti del bel tempo ma questa serie di peggioramenti a carico del nostro Paese sono e saranno una vera manna sia per la preziosa pioggia che cadrà su molte regioni, sia per le nevicate che si potranno registrare in montagna. I ghiacciai ringrazieranno insomma!

Difficile poter prevedere nel dettaglio quanto durerà questa fase prettamente autunnale anche se i centri di calcolo intravedono un possibile ritorno alla stabilità verso la metà della prossima settimana.

Ci aggiorneremo…