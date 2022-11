Ancora maltempo, nessun ritorno alla stabilità atmosferica ed ovviamente niente sole e clima rigido su su molte aree del Paese. Saranno questi gli ingredienti dei prossimi giorni quando il brutto tempo riuscirà così a compromettere pure tutto il fine settimana.

A movimentare l’ultima parte della settimana infatti, ci penserà una forte perturbazione atlantica che si inserirà nel medesimo e lungo corridoio che hanno percorso in questi ultimi giorni le precedenti perturbazioni.

I primi segnali si registreranno già in quel di Venerdì quando la parte più avanzata del fronte atlantico porterà già parecchia instabilità al Nord e sui versanti tirrenici del Centro. Su queste aree ovviamente sarà d’obbligo l’ombrello e anche le gomme da neve per chi dovesse salire verso i rilievi alpini.

Ma il peggio arriverà proprio a cavallo del weekend quando la parte più attiva della perturbazione muoverà il suo baricentro verso levante coinvolgendo praticamente tutto il Paese con forti piogge che colpiranno specialmente il versante occidentale e dunque dalle regioni di Nordovest fino a tutto il comparto tirrenico.

Occhi puntati anche ai settori alpini dove la neve potrà cadere anche abbondante tra i 900 e i 1000m di quota. Anche sull’Appennino cadrà la neve ma a quote decisamente più alte per via dei venti di Scirocco che innalzeranno il livello dello zero termico oltre i 1500/1600m.

Piccoli spiragli di miglioramento invece, si attiveranno in quel di Domenica, ma sarà cosa per pochi e nella fattispecie per le regioni del Sud, mentre altrove continuerà a piovere anche se in forma meno intensa e diffusa. Insomma, non sarà certo il classico weekend adatto ad una gita fuori porta!