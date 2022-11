Andiamoci piano, prendiamo alcune proiezioni modellistiche così come vengono, senza particolari pretese. Perché da un lato c’è chi punta con decisione sull’Alta Pressione, dall’altro lato c’è chi invece identifica novembre come il mese della svolta meteo climatica eclatante.

Fin tanto che non avremo le necessarie conferme parleremo di ipotesi, non certo di previsioni. Anzitutto prendiamoci l’imminente peggioramento, che di questi tempi è una manna dal cielo. Torneranno piogge, torneranno temporali, grandinate, gran fresco. Le temperature crolleranno e il fatto che si stia arrivando da un’Estate pressoché infinita ci farà percepire ancora più fresco.

Tenete conto che torneremo su valori consoni al periodo, una gran conquista (permetteteci di dirlo). Ma se le proiezioni dovessero orientarsi realmente in direzione dei modelli americani ecco che metà novembre potrebbe servirci su un piatto d’argento un vero e proprio assaggio d’Inverno.

Anche in questo caso si parlerebbe, ovviamente, di pesanti anomalie. Ricordate cosa accadde l’anno scorso? Sul finire di novembre si verificò un’intensa ondata di freddo artico, che portò nevicate a bassissima quota. La dinamica che ci mostrano alcuni modelli sarebbe persino peggiore di quella, perché il freddo verrebbe da est.

Diciamo che in questo momento dar peso a queste proiezioni sembrerebbe un po’ eccessivo, ma visto che la natura tende sempre a riequilibrare gli eccessi con altri eccessi se dovesse arrivare la neve a metà novembre non ci stupiremmo. Sarebbe, semmai ce ne fosse bisogno, la conferma che le mezze stagioni non ci sono più.

Insomma, toccherà tenere seriamente sotto osservazione i modelli previsionali perché qualora dovessero orientarsi tutti in quella direzione novembre potrebbe riservarci non poche sorprese.