Sta per arrivare una sorta di tempesta d’Autunno che ci accompagnerà fino alla prima parte del weekend a causa di un freddo vortice ciclonico in arrivo direttamente dalle fredde terre più settentrionali del vecchio continente.

Se ne va dunque l’alta pressione africana che tanto sole e tanto caldo ha dispensato soprattutto in questa ultima decade di Ottobre, che è trascorsa in un contesto meteo-climatico ben lungi dall’essere autunnale.

Ma cosa accadrà poi dopo il passaggio di questo freddo vortice autunnale? Già tra Sabato e Domenica il meteo andrà rapidamente migliorando soprattutto sulle regioni del Centro-Nord dove il sole tornerà gradualmente protagonista.

Farà però decisamente più freddo specialmente la notte e nelle prime ore del mattino. Basti pensare che Domenica mattina, in particolare nelle ore prossime all’alba, i termometri potranno scendere di parecchi gradi fino a sfiorare valori prossimi ai 5/6°C come sulla Val Padana e nelle aree più interne della Toscana e dell’Umbria.

Questo contesto di tempo di nuovo più stabile ma assai frizzante, ci accompagnerà anche per l’inizio della prossima settimana. la pressione infatti tornerà a salire ma non sarà più in grado di riportare un duratura stabilità e soprattutto il caldo fuori stagione dei giorni scorsi.

Per altro questa nuova parentesi di bel tempo potrebbe avere i giorni contanti. Secondo i principali centri di calcolo infatti, già sul finire della settimana la novella stabilità potrebbe subire una nuova crisi per effetto di masse d’aria fredda dirette verso i Balcani ma capaci di portare qualche freddo disturbo anche sul nostro Paese.

Difficile tuttavia, stante la distanza in sede previsionale, riuscire a capire più nel dettaglio cosa accadrà in questo secondo weekend di Novembre. Non ci resta dunque che attendere nuovi aggiornamenti. Restate con noi !