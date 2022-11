Ad essere sinceri è già tornata l’alta pressione visto che la Domenica è trascorsa all’insegna del bel tempo su molte regioni del Paese. Unica eccezione le regioni del Sud e parte del comparto adriatico dove abbiamo registrato ancora alcuni disturbi.

Nelle prossime 48 ore però, un nuovo fronte instabile attraverserà le regioni del Nord e poi quelle del Centro e fino a tutto Giovedì manterrà su queste zone un contesto instabile che ci obbligherà sicuramente a tenere un ombrello a portata di mano.

Ma la nostra attenzione si concentra su quanto potrebbe accedere nei giorni successivi. Usiamo il condizionale in quanto i centri di calcolo internazionali non hanno ancora trovato una totale e comunque linea di tendenza.

Sembra però sempre più probabile che dopo un Giovedì all’insegna del tempo incerto sulle regioni di Nordest e su gran parte del Centro, proprio a cavallo del fine settimana potrebbe sopraggiungere un vero e proprio peggioramento di stampo invernale. Dalle fredde terre del nord Europa potrebbe scendere verso l’Italia un freddo vortice ciclonico con effetti che potete ben immaginare.

Se tutto ciò verrà confermato, eliminando dunque il condizionale, l’Italia si troverà sotto una fase di deciso e soprattutto freddo maltempo dapprima al Nord ed entro Domenica anche al Centro-Sud. Torneranno dunque piogge importanti e preziosissime visto l’ormai preoccupante stato di siccità che avvolge molte regioni d’Italia.

Ma ovviamente non ci saranno solo le piogge. Arriveranno pure la neve sui rilievi anche a quote relativamente basse su quelli alpini. Neve anche sugli Appennini centro-settentrionali e per finire vento su tutto il Paese e temporali al Sud!

Insomma, detta così pare più un bollettino di guerra che meteorologico. Tuttavia se la situazione dovesse essere confermata, entreremo probabilmente in un contesto più invernale che autunnale.

Attendiamo dunque nuovi aggiornamenti per capire come evolverà più nel dettaglio la situazione meteorologica futura.