Chissà se sarà la volta buona! Fatto sta che la prossima settimana si preannuncia assai agitata sul fronte meteorologico e lo sarà sicuramente anche da quello climatico.

Archiviamo dunque l’ennesima parentesi calda ed inusuale che nei giorni scorsi è stata provocata da un vasto anticiclone che ha governato la scena su molte regioni del Paese riportando stabilità e temperature ben superiori alla media.

Nel corso di questo weekend arriverà un freddo vortice ciclonico che disturberà il meteo di Sabato sulle regioni del Sud e Domenica su quelle adriatiche per poi avvolgere tra la sera e la notte anche molte aree del Nordest.

Questo primo cambio della circolazione generale farà da apripista ad una fase meteorologica assai movimentata che proseguirà, seppur con le dovute pause, per alcuni giorni.

Per gran parte della prossima settimana infatti, il grande assente sarà l’anticiclone che lascerà l’Italia totalmente libera da ogni protezione. Gioco forza il meteo non potrà fare altro che mantenersi spesso instabile a tratti anche perturbato.

Lunedì sarà una giornata rigida e grigia per le regioni di Nordovest dove potrà arrivare anche la neve sulle Alpi sotto i 1300m di quota. Piogge anche sulle regioni del Centro mentre altrove, nonostante la presenza di tante nubi irregolari, il rischio di pioggia si manterrà molto basso.

Anche Martedì il tempo si manterrà assai grigio sul Nordovest mentre andrà migliorando temporaneamente sulle regioni centrali. Nessuna novità invece per il Sud sempre all’asciutto e con anche qualche schiarita assolata.

volgendo poi lo sguardo ulteriormente a prua, segnaliamo la possibilità che su Mercoledì arrivi un più serio peggioramento a causa di un forte perturbazione atlantica pronto a provocare maltempo al Centro Nord con forti piogge e nevicate anche importanti sui rilievi alpini a quote un po’ altine però.

I venti infatti si orienteranno dai quadranti meridionali e dunque le temperature non potranno calare in forma importante. Ma in compenso aumenterà non poco l’umidità.

Anche nei giorni successivi, dopo una pausa su Giovedì, il meteo non sembra riuscire a tornare tranquillo. Ma vista la distanza in sede previsionale, sarà meglio attendere ulteriori aggiornamenti. Restate con noi.